Спевший советскую песню финский полицейский хочет выступить в РФ

https://static.news.ru/photo/2a777668-4c0a-11eb-95b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Youtube.com

Старший констебль полиции финского города Оулу Петрус Шродерус, прославившийся в Интернете исполнением советской песни «Я люблю тебя, жизнь», мечтает выступить в РФ и встретиться со своими российскими коллегами из правоохранительных органов.

Он рассказал, что в детстве неоднократно бывал с родителями в СССР, посетил Москву, Ленинград и другие города.

Каждый год по две недели мы путешествовали на поезде. И, конечно, сейчас моя мечта — приехать в Россию с концертом, — цитирует Шродеруса РИА Новости.

По словам полицейского, он может петь на разных языках — английском, немецком, шведском, а с недавних пор — и на русском. Он отметил, что русский язык очень специфичен и пропевка отдельных звуков «требовала неимоверной тренировки». Практиковать произношение констеблю помогает русскоязычный друг.

Шродерус рассказал, что после успеха от исполнения «Я люблю тебя, жизнь» на финском языке, он записал эту песню по-русски. Наряду с ней полицейский также спел «Подмосковные вечера» и «Московские окна». Их можно послушать на Spotify.

Шродерус добавил, что, несмотря на увлечение музыкой, он прежде всего — полицейский. Он гордится своей работой, поскольку это очень уважаемая профессия, и готов встретиться со своим коллегами из России. Тем более, что неоднократно получал сообщения от них с благодарностями за исполнение песни «Я люблю тебя, жизнь».

Как писал NEWS.ru, видеоролик с Шродерусом, поющим советскую песню, стал самым популярным в Финляндии в 2020 году по версии YouTube и набрал свыше 2,7 млн просмотров. За исполнение песни полицейского наградили серебряной медалью «За заслуги».