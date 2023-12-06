«Спектакль далек от кульминации»: Сладков усомнился в выборах на Украине Сладков: выборов на Украине не будет

Фото: МО Украины

Территория Украины полностью контролируется Западом, поэтому там не может быть ни случайностей, ни импровизаций, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он убежден, что выборов там не будет и «спектакль еще далек от кульминации».

Выборов на Украине не будет. Времена очень тяжелые. Еще военного мятежа не хватало. Но на самом деле Украина — полностью контролируемая Западом территория, там не может быть ни случайностей, ни импровизаций. Спектакль еще далек от кульминации, — пишет журналист.

Сладков считает провокацией выставление главкома ВСУ Валерия Залужного главным соперником действующего президента Украины Владимира Зеленского. Он не исключает, что пойти на это могли сами политтехнологи главы государства.

Понятное дело, что это провокация. По идее, значит никто из хозяев Украины его не ангажировал. Если б Залужного «усыновили», такого раннего старта предвыборного противостояния не дали бы организовать, — считает военкор.

Конфликт между Залужным и Зеленским приобрел острый характер, заявил ранее военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что обострение борьбы сказывается на ситуации внутри украинской армии и снижает моральный дух ВСУ. Кнутов считает, что Зеленский постарается решить свои проблемы отставкой Залужного. При этом эксперт пока не знает, кто бы мог заменить главкома.