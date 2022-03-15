Спецслужбы Великобритании займутся поисками активов Путина в стране

Поиском лондонских активов, которые могу принадлежать президенту РФ Владимиру Путину, займётся британское Национальное агентство по борьбе с преступностью при поддержке разведслужб королевства. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на осведомлённый источник.

Есть люди, которые над этим работают. На таких задачах сосредоточится специальная группа по клептократии. Её специалисты будут искать деньги Путина и его приближённых, — рассказал собеседник издания.

Ранее в правительстве Великобритании сообщали о намерении создать целевую группу экспертов, которые будут работать над поиском активов россиян, попавших под санкции в стране. По данным правительства, имущество могло регистрироваться на подставных лиц через цепочки офшорных компаний. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью подтвердили, что в группу войдут его сотрудники. При этом они будут искать активы не только российских, но и белорусских граждан, попавших под санкции.

Санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и ряда высших госчиновников Великобритания, США, Евросоюз и ещё ряд стран ввели после начала специальной операции по демилитаризации Украины.

Санкции предполагают заморозку активов в стране, которая вводит ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи объяснил, что российский лидер хранит деньги в банке «Россия», который также попал под санкции. Он уточнил, что для любого представителя высшего руководства страны такие санкции не болезненны.