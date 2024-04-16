Спецслужбы Польши уличили в прослушке политиков с помощью израильского ПО Польские спецслужбы прослушивали более 500 политиков с помощью ПО Pegasus

Спецслужбы Польши пользовались шпионским программным обеспечением Pegasus из Израиля для прослушивания разговоров более 500 политиков внутри страны, заявил в интервью телеканалу TVN24 польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк. По его словам, выявлено «слишком большое» количество «необоснованных случаев» применения ПО Pegasus.

Согласно тем данным, которые спецслужбы передали [министру юстиции], это немногим более 500 человек, — заявил министр.

Премьер Польши Дональд Туск 13 февраля передал президенту Анджею Дуде соответствующий документ, а также подтвердил широкое использование Pegasus в стране. Туск назвал список пострадавших от прослушки польских политиков очень большим.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши следили и прослушивали Матеуша Моравецкого, ранее занимавшего пост премьера республики. Для контроля за его деятельностью использовалось ПО Pegasus. Внимание спецслужб привлекла недвижимость политика, а также его контакты с Агентством по материальным резервам в период пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, экс-глава правительства часто фигурировал в других делах, где речь шла о слежке за другими людьми.