Россию обвинили во вмешательстве в выборы в европейской стране Глава спецслужбы Молдавии заявил о попытке России вмешаться в местные выборы

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы, намеченные на 5 ноября, сообщает ТАСС. По его словам, молдавские спецслужбы располагают всеми необходимыми доказательствами.

Мы располагаем оперативной информацией, а также доказательствами, что Российская Федерация оказывает влияние на местные выборы 5 ноября, что подрывает демократический процесс в нашей стране, — заявил Мустяца в ходе брифинга.

Глава молдавской спецслужбы утверждает, что «Россия нелегально финансирует избирательные кампании некоторых кандидатов, а также подкупает избирателей и распространяет дезинформацию». При этом он не предоставил журналистам каких-либо доказательств.

По сообщению ТАСС, избирательная кампания по выборам в местные органы власти проходит под жесткими ограничениями. В стране действует режим ЧП.

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ ранее заявил, что власти республики намерены денонсировать более 100 соглашений в рамках СНГ. По его словам, Кишинев считает эти документы нефункциональными и препятствующими европейской интеграции. Юридические процедуры по денонсации 70 соглашений уже начаты, остальные документы будут пересмотрены после принятия соответствующего решения профильными комиссиями.