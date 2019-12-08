https://static.news.ru/photo/36587438-19a6-11ea-9f59-fa163e074e61_660.jpg Фото: gchq/instagram.com

Специалисты британского Центра правительственной связи установят источник утечки секретных правительственных данных, которою впоследствии использовала оппозиционная Лейбористская партия.

С соответствующей просьбой к представителям спецслужбы обратился секретариат кабмина. Им предстоит выяснить, были ли причастны к обнародованию информации хакеры или за этим стоит кто-то из сотрудников британского правительства, передаёт The Sunday Times.

Как писал NEWS.ru, ранее британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Ники Морган заявила, что якобы имеющее место российское вмешательство в предстоящие парламентские выборы должно вызывать беспокойство.