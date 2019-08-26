Специальный представитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что не видит угроз для свободы слова в стране.
По его словам, в настоящий момент граждане государства имеют возможность свободно высказывать свою позицию. Это утверждение подтвердили прошедшие недавно выборы президента, передаёт его слова «
Ранее News.ru писал, что совет по вопросам свободы слова решено создать при президенте Украины. Об этом сообщил замглавы администрации главы государства Кирилл Тимошенко. По его словам, новый консультационный орган будет собираться регулярно. Нынешней власти «важен диалог с медиасообществом», подчеркнул политик.