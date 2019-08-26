https://static.news.ru/photo/9256b7fc-c8c2-11e9-9b51-fa163e074e61_660.jpg Курт Волкер Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специальный представитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что не видит угроз для свободы слова в стране.

По его словам, в настоящий момент граждане государства имеют возможность свободно высказывать свою позицию. Это утверждение подтвердили прошедшие недавно выборы президента, передаёт его слова « Свободная пресса ».

Ранее News.ru писал, что совет по вопросам свободы слова решено создать при президенте Украины. Об этом сообщил замглавы администрации главы государства Кирилл Тимошенко. По его словам, новый консультационный орган будет собираться регулярно. Нынешней власти «важен диалог с медиасообществом», подчеркнул политик.