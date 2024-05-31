Спецназовец ГУР рассказал, почему сдался в плен Спецназовец ГУР не решился вступить в бой и сдался в плен под Волчанском

Фото: МО Украины

Украинский спецназовец, входивший в состав элитного батальона «Солнышко» Главного управления разведки Минобороны, сдался в плен во время боев на Волчанском направлении, пишет RT. На допросе военный сообщил, что проходил специальную подготовку, в которой принимал участие инструктор из Великобритании.

По словам украинского военного, он разочаровался в спецназе ГУР — когда ситуация на поле боя стала совсем сложной на фоне продвижения российской армии, он пытался связаться со своими сослуживцами, однако его призывы были проигнорированы. Сообщается, что спецназовец, как и ряд других бойцов, решил сдаться в плен, побоявшись вступать в бой.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен трех бойцов батальона ГУР Минобороны Украины «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также четырех бойцов батальона «Солнышко» в районе Волчанска в Харьковской области. Вместе с ними в плен попали также семь украинских пограничников.

До этого солдат ВСУ, попавший в плен, рассказал, что самочувствие многих украинских военных, которых заставляли строить оборонительные пункты под Чернобылем, ухудшилось. По его словам, в зону работ периодически приезжали специалисты, которые замеряли уровень радиации, но результатами с военными никто не делился.