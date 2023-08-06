WP: спецназ СБУ несет огромные потери

Фото: МО Украины

Спецназ Службы безопасности Украины несет очень большие потери, которые невозможно восстановить в обозримые сроки, заявил The Washington Post замдиректора спецгруппы «Альфа» с позывным Олег. Он отметил, что одна из последних попыток провести операцию в тылу российских сил окончилась для СБУ потерей 14 спецназовцев.

Да, противник тоже несет потери. Но, опять же, адекватны ли наши потери в этих условиях и оправданны ли они? Я не могу использовать 14 человек, которые погибли от обстрела, в других операциях в ближайшее время, — заявил Олег.

Обозреватель издания The War Zone Говард Альтман отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями сигнализировал НАТО о провале наступления ВСУ в Запорожье. По его мнению, смена планов командования ВСУ является четким посылом странам Альянса о крахе широкомасштабного контрнаступления. Альтман полагает, что Киев теперь откажется от продвижения по минным полям и ограничится артиллерийскими обстрелами.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что ВСУ продолжают наступать у Работино на Запорожском фронте, несмотря на ощутимые потери. По данным канала, украинская сторона активно применяет кассетные боеприпасы. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Российское военное ведомство отмечало, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоселовское на Купянском направлении в Луганской Народной Республике. В Минобороны также отметили, что благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах сел Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.