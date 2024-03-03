В Берлине проводят силовую операцию против «Фракции Красной армии» Bild: спецназ в Берлине проводит операцию по делу «Фракции Красной армии»

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Берлин, Германия

Полицейский спецназ в Берлине проводит операцию по делу леворадикальной террористической организации «Фракция Красной армии» (Rote Armee Fraktion, RAF), сообщает издание Bild. По его информации, во время силовых мероприятий в районе Фридрихсхайн были слышны выстрелы, кроме того, из-за рейдов было прервано движение на нескольких линиях городской железной дороги.

Спецназ Нижней Саксонии совместно с полицией Берлина и силовиками проводят операцию по поиску Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега, разыскиваемых за ограбления. Мы не можем предоставить более подробную информацию из-за продолжающегося расследования, — сообщил представитель берлинской полиции Мартин Хальвег.

По информации издания, в ходе операции были задержаны как минимум двое человек. Их личности не уточняются.

Разыскиваемые Штауб и Гарвег принадлежали к третьему поколению радикалов «Фракции Красной армии», как и 65-летняя Даниэла Клетте, которая была арестована в Берлине 26 февраля. По данным Bild, участница RAF, которую разыскивали 30 лет, была причастна к нападению на посольство США в Бонне в 1991 году и подрыву тюрьмы в городе Вайтерштадт в 1993-м.

28 февраля немецкое издание HAZ сообщало, что в Германии задержали еще одного фигуранта по делу RAF. Предположительно, речь шла об одном из соратников Клетте, но имя задержанного не раскрывалось.