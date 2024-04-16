Спецназ применил слезоточивый газ на митинге в Тбилиси

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Спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих у служебного входа в парламент, он также применил слезоточивый газ, сообщает корреспондент ТАСС. У парламента также находятся лидеры оппозиции, в частности, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

В данный момент полиция задерживает протестующих, те постепенно отступают к другой улице, прилегающей к парламенту. При разгоне пострадал оператор грузинского телеканала Rustavi 2.

При этом корреспондент NEWS.ru передает, что люди расходятся, но большая группа людей все еще стоит у здания парламента. Стычек, уточнил он, уже нет.

Ранее стало известно, что в Тбилиси перед парламентом Грузии сотни протестующих выступают против введения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Корреспондент NEWS.ru утверждал, что митингующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписями о неприемлемости инициативы. Вокруг здания парламента дежурили усиленные наряды полиции. Правоохранители были вооружены щитами и водометами. Проспект Руставели в Тбилиси полностью перекрыли.

До этого правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» внесла на рассмотрение в парламент законопроект об иноагентах. В документе термин «агент иностранного влияния» изменили на «организация, проводящая интересы иностранной силы»