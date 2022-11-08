Спасти рядового Хвалдимира: киту-«шпиону» грозит эвтаназия в Норвегии? Норвежские власти дали добро на создание заповедника для «русской белухи», названной в честь Путина

Фото: onewhale

Знаменитый «русский кит», обнаруженный в 2019 году у берегов Норвегии, ставший мировой знаменитостью и звездой интернета под именем Хвалдимир, может получить законное убежище в скандинавском королевстве. Как сообщает The Guardian, власти города Хаммерфест дали добро на создание первого в мире естественного заповедника в одном из норвежских фьордов, где почти ручная белуха могла бы «прожить долгую, здоровую и безопасную жизнь» — вдали от гребных винтов и лососевых ферм, которые давно точат зуб на Хвалдимира и грозятся подвергнуть его эвтаназии за воровство рыбы. Если зоозащитники не успеют, кит может повторить судьбу несчастной моржихи Фрейи, ставшей жертвой собственной популярности среди туристов и усыпленной по решению норвежского управления рыболовства.

По данным издания, создание убежища для «русского кита» — естественной резервации площадью около 200 гектаров у берегов Хаммерфеста — должно начаться в начале 2023 года. Но сперва нужно собрать примерно €300 тысяч — они пойдут на установку сетей, огораживающих вход в бухту, и возведение в окрестностях биостанции. Все вопросы курирует некоммерческая организация OneWhale. Поначалу это была небольшая группа энтузиастов, взявших приблудного кита под свою опеку. За три года она разрослась до масштабного международного проекта, к которому присоединились зоологи с мировым именем и меценаты — фанаты Хвалдимира - имя ему дали по итогам голосования, запущенного газетой Verdens Gang. Победил каламбур из норвежского слова hval («кит») и имени Владимир — в честь президента РФ. Он обошел по популярности вариант «Агент Джеймс Белуха».

Напомним, 26 апреля 2019 года перед рыбаками норвежской деревушки открылось необычайное зрелище: о пришвартованные лодки терся кит, заключенный в сбрую с клеймом санкт-петербургской фирмы. По сообщениям СМИ, к ремням была прикреплена камера GoPro. В животном сразу же заподозрили «русского шпиона», якобы сбежавшего с базы ВМФ в Мурманске. Инцидент даже расследовала норвежская полиция.

Фото: onewhale

Ко всему прочему кит оказался очень контактным — не боялся людей, выпрашивал еду и норовил поиграться в мяч и другие предметы, которые охотно вылавливал из воды и подавал владельцам. Впоследствии Хвалдимир стал позволять чесать себя возле дыхала на макушке и даже освоил команду жестами «лежать» — это помогло ветеринарам подобраться к нему для оказания помощи: оказалось, животное получило травму о рыболовный крюк.

С тех пор кита часто видели курсирующим между фьордами и совершающим разные шалости. Чаще всего он пасется возле лососевых ферм, поедая рыбешку, привлеченную подкормкой у сетей. Еще он обожает возиться с лодками и наматывать веревки на винты.

Праздных зевак эти трюки забавляют. Но если бы кит позволил себе что-то подобное на лососевой ферме, то его бы немедленно приговорили к эвтаназии — и никто не испытал бы по этому поводу ни малейших мук совести, — говорит основатель OneWhale, в прошлом магнат по сделкам с недвижимостью Адам Торп.

Именно Торп продвигает инициативу с заповедником для Хвалдимира. Пока же волонтеры в жилетах с надписью Team Hvaldimir бороздят норвежское побережье вслед за китом и следят, чтобы он не натворил бед. Они даже запустили горячую линию для рыболовов, опасающихся проделок белухи. Также «команда Хвалдимира» просвещает местных жителей и туристов, чтобы они не слишком привлекали к себе внимание общительного кита. Но пока тщетно — он по-прежнему остается звездой фьордов.

Однажды Хвалдимир выловил из воды айфон, выпавший из кармана у девушки, в другой раз стащил нож у дайвера, а еще принялся преследовать подводный дрон. Также в Сети появилось видео, на котором белуха, похожая на Хвалдимира, играет у побережья с мячом для регби. Вообще «русский кит» ведет себя весьма мирно. Разве что позволяет себе дразнить чаек, чтобы те упустили пойманную рыбку. Нередко Хвалдимир становится жертвой собственной доверчивости. В конце прошлого года сообщалось, будто он лишился зубов, когда грыз доски для серфинга, которые для собственного развлечения подсовывали ему отдыхающие.

Фото: onewhale

Ранее любительнице позагорать на лодках Осло-фьорда, безобидной моржихе Фрейе такая беспечность и вовсе стоила жизни. Как писал NEWS.ru, ее усыпили в августе по приговору норвежских властей, несмотря на протесты и возмущение зоологов.

Решение усыпить моржиху было принято на основании общей оценки сохраняющейся угрозы безопасности для окружающих. Мы понимаем, что оно может вызывать негативную реакцию общественности, но все же считаем его правильным. Мы с огромным уважением относимся к благополучию животного, однако безопасность человека для нас в приоритете, — говорил тогда директор норвежского управления рыболовства Франк Бакке-Йенсен.

При этом Фрейя не проявляла ни малейших признаков агрессии к людям и вообще была полностью здорова — не говоря уже о том, что принадлежала к редкому подвиду атлантического моржа, занесенному в Красную книгу.

Если Хвалдимиру повезет больше и он все же обретет надежное пристанище в заповеднике, у него есть все шансы не только прожить долгую счастливую жизнь, но и стать кинозвездой — китом уже заинтересовались документалисты из Netflix, которые хотят снять сагу о приключениях «русского кита-шпиона». А еще он может стать рекламным лицом Хаммерфеста для продвижения города в туристических целях.