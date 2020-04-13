Спасение россиян от коронавируса вызвало зависть жительницы Лондона

https://static.news.ru/photo/4d89854c-7d66-11ea-89bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уроженка Москвы, а ныне жительница столицы Великобритании Ольга Солоухина позавидовала россиянам, которых медики спасают от COVID-19. Она рассказала, что жители Лондона обречены самостоятельно справляться с инфекцией, так как к ним врачи не приезжают и лекарств от коронавируса не выписывают.

Ребята, вы просто не понимаете своего счастья. Это всё какие-то недостижимые мечты для нас, жителей Лондона, столицы европейского государства, — цитирует «Царьград» сообщение Солоухиной в соцсетях.

Она рассказала, что на вызов врачи не приходят «совсем и никогда», а самостоятельно в госпиталь приехать нельзя, и КТ лёгких «никто, ни за какие деньги не сделает». Бывшая москвичка подчеркнула, что жители Лондона сейчас играют «в самую страшную рулетку в своей жизни».

Как писал NEWS.ru, в Великобритании от коронавируса нового типа скончались более 10 тысяч человек. Таким образом, Объединённое Королевство стало пятой страной в мире, которая побила этот показатель. По данным Минздрава, самая сложная ситуация складывается в Англии. Там за один день произошло 657 смертей. Самому молодому умершему было 26 лет. В Шотландии скончались за сутки 26 коронавирусных больных. В Уэльсе с самого начала пандемии 369 летальных исходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, более 114 тысяч умерли, более 430 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции (+2558 за последние сутки), 1470 выздоровели, умерли 148 человек. В Москве 11 513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.