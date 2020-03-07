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Ещё один случай заражения парламентария коронавирусом подтверждён во Франции.

По данным телеканала BFMTV, речь идёт о депутате национальной ассамблеи — нижней палаты парламента. Сейчас он находится в больнице. Ранее коронавирус подтвердился у другого политического деятеля. Он госпитализирован в одну...