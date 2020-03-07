Пресс-служба МВД Украины сообщила о находке: спасатели обнаружили на территории международного аэропорта «Днепропетровск» боеприпасы.
Сегодня, 7 марта, в Госслужбу по ЧС поступила информация, что в городе Днепр на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта «Днепропетровск» во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны, — сообщили сотрудники ведомства.
На данный момент спасатели извлекают снаряды и обследуют окружающую территорию. Они намерены проверить её на наличие других боеприпасов.
Как ранее писал NEWS.ru, полицейские Лондона оцепили район Сохо из-за снаряда времён Второй мировой войны.
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