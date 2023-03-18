SpaceX проиграл суд украинской компании «Старлинк» «Страна.ua»: «Старлинк» выиграл суд против SpaceX за право использования названия

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Украинская IT-компания «Старлинк» выиграла суд против американского производителя космической техники SpaceX, сообщает «Страна.ua». Предметом разбирательства стало название фирмы дочернего предприятия компании из США.

Украинская компания «Старлинк» выиграла суд против компании [американского бизнесмена] Илона Маска, — говорится в сообщении

В ноябре SpaceX потребовал, чтобы «Старлинк» отказался от названия компании. Как рассказали в украинской компании, представители американской тезки связались с ними в 2021 году и потребовали отказаться от бренда. В декабре Киевский хозяйственный суд в начале марта отказал американскому предприятию в удовлетворении иска.

Ранее американская компания SpaceX ограничила использование Украиной сети Starlink в управлении беспилотными летательными аппаратами. Президент компании Гвинн Шотвелл подчеркнула, что Starlink не предназначен «для превращения в оружие» и напомнила, что контракт компании с Киевом предусматривает использование сети прежде всего в гуманитарных целях, в то время как управление БПЛА с ее помощью выходит за рамки соглашения.