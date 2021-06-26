«Сознательный слив»: Пушков высказался об утечке данных по Defender

Член Совета Федерации и общественный деятель Алексей Пушков высказался об утечке данных по вторжению британского эсминца HMS Defender в акваторию Чёрного моря. Он полагает, что это был сознательный «слив» со стороны противников такого маршрута, сделанный для привлечения британского общественного мнения к вопросу. Позиция изложена в его Telegram-канале.

Политик назвал случай редким и занятным, а также заявил, что с подобного эпизода покойный писатель Джон Ле Карре мог бы начать свой новый шпионский триллер. О мотивах произошедшего пока можно только гадать, однако у Пушкова уже есть две теории.

Остаётся вопрос: это намеренная утечка, чтобы показать решимость Лондона демонстрировать свою позицию России? Что вряд ли, поскольку уже были заявления Лондона и Джонсона на сей счёт. Или всё же сознательный «слив» со стороны противников такого маршрута британского эсминца как слишком опасного? — написал Пушков, отметив, что склоняется ко второму.

Ранее сообщалось, что папку с секретными документами нашли возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии. Это произошло 22 июня, за день до инцидента с британским кораблём. В бумагах содержатся распечатки из электронных писем и компьютерной презентации.