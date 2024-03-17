«Сожженные машины повсюду»: немецкий журналист ужаснулся положением ВСУ Немецкий журналист Шварцкопф: на линии фронта множество уничтоженных машин ВСУ

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На Украине уничтожено большое количество западной техники, переданной Киеву иностранными партнерами, сообщил в репортаже для телеканала Die Welt немецкий журналист Штеффен Шварцкопф. Он посетил линию фронта и отметил, что многие вооружения из этого числа — американского и немецкого производства.

Сожженные и уничтоженные машины повсюду, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley, — заявил Шварцкопф.

Он отметил, что ВСУ трудно противостоять российским дронам, так как они постоянно совершенствуются. При этом нехватка артиллерийских снарядов ставит украинских военнослужащих в беззащитное положение перед огневой мощью Москвы, добавил журналист.

В день Россия использует по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем Украина, — заявил репортер.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вооруженные силы Украины отступают на вторую и третью линию обороны в зоне специальной военной операции России. По его словам, у украинской армии заканчиваются боеприпасы. При этом он указал на обеспокоенность Вашингтона в связи с сокращением арсенала оружия и боеприпасов в США из-за военной помощи Киеву.