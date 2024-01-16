«Сожжение Корана не запрещено»: в Нидерландах оценили антиисламскую акцию Мэр нидерландского Арнема Маркуш встал на защиту сожжения Корана

Фото: IMAGO/Ashraf Amra apaimages/Global Look Press

Сожжение Корана не запрещено в Нидерландах, заявил мэр голландского Арнема Ахмед Маркуш, комментируя акцию лидера антиисламского движения Pegida Эдвина Вагенсвельда. По словам градоначальника, которые приводит газета De Telegraaf, она подпадает под действие права на демонстрации.

Сожжение Корана не запрещено в Нидерландах, и, следовательно, подпадает под действие права на демонстрации. Каким бы нежелательным ни было мнение или действие, для мэра правильным в такой ситуации является соблюдение закона, — заявил Маркуш.

Маркуш заявил, что Вагенсвельду было дано разрешение на акцию. По мнению мэра, для запрета не было никаких юридических оснований.

Ранее сообщалось, что толпа напала на радикала, который пытался сжечь Коран в Арнеме. Чтобы нанести ему несколько ударов, люди прорвались через полицейское оцепление. Затем их задержали.

До этого полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Корана около городской мечети в первый день Курбан-байрама. В полиции сослались на постановление суда, в начале апреля отменившего введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман. Полиция также вызвала подкрепление со всей страны, чтобы предотвратить беспорядки на фоне акции.