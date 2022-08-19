Вячеслав Душин

Союзные силы взяли под контроль Зайцево и Дачу в ДНР Штаб территориальной обороны: союзные силы взяли под контроль 270 населенных пунктов, включая Зайцево и Дачу в ДНР

19 августа 2022 в 12:04

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец МВД ЛНР наводит прицел самоходного (перевозимого) автоматического гладкоствольного миномета «Василек» калибра 82 мм перед работой по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине