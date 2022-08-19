Войска Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) совместно с Вооруженными силами России взяли под контроль населенные пункты Зайцево и Дачу, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram. Под контролем союзных сил на сегодняшний день находятся в общей сложности 270 населенных пунктов республики.
В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 270 населенных пунктов, включая Зайцево и Дачу, — говорится в сообщении.
Сутками ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики при поддержке артиллерии взяла под контроль шахту «Бутовка» на Авдеевском направлении. Командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь сообщил, что это важная высота, которая использовалась ВСУ в качестве наблюдательного пункта и огневой точки. По его словам, бои были «тяжелыми, но пехота справилась».
До этого войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России взяли под контроль село Вершина под Артемовском. На тот момент под контролем союзных сил находились 268 населенных пунктов.