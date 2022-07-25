Союзные силы не дали «Кракену» прорвать оборону под Харьковом Силы Народной милиции ЛНР и России пресекли попытку нацбатальона «Кракен» прорвать оборону под Харьковом

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы МВД ЛНР идут по улице села Избицкое в Харьковской области, разрушенного силами ВСУ

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) и России отбили атаку бойцов украинского национального батальона «Кракен» при попытке прорвать оборону на харьковском направлении, сообщил командир 206-го стрелкового полка НМ ЛНР с позывным «Апостол». По его словам, которые приводит РИА Новости, артиллерия союзных сил нанесла нацгруппировке максимальное поражение, после чего она была вынуждена отступить.

Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, — сообщил военачальник.

Ранее военные формирования Народной милиции ЛНР освободили Углегорскую ТЭС в Донецкой Народной Республике (ДНР) от украинских военных. Отмечается, что штурм объекта происходил при поддержке артиллерии. При этом исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько добавил, что территория ТЭС заблокирована, но еще не зачищена.