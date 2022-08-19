Басурин рассказал о боях за Красногоровку и Тоненькое в ДНР Басурин: союзные силы ведут бои за населенные пункты Красногоровка и Тоненькое

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Союзные силы России и ДНР начали бои за населенные пункты Красногоровка и Тоненькое в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, взятие этих опорных точек позволит «заключить Авдеевку в клещи», передает ТАСС.

Союзные силы ведут бои за населенные пункты Красногоровка и Тоненькое, взятие которых позволит взять Авдеевку в клещи, — сказал Басурин.

18 августа сообщалось, что Народная милиция Донецкой Народной Республики при поддержке артиллерии взяла под контроль шахту «Бутовка» на Авдеевском направлении. Отмечается, что это важная высота, которая использовалась ВСУ в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что батальон 56-й бригады ВСУ после ударов ВКС России в районе Авдеевки понес большие потери и утратил боеспособность. В районе Посад-Покровское Николаевской области уничтожено около 60 боевиков 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в районах Белая Криница и Великое Артаково убито свыше 80 военнослужащих 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ и более 50 ранено, добавил представитель оборонного ведомства.