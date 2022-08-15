Союзные силы блокировали Северск с трех сторон Посол ЛНР Мирошник: союзные силы с трех сторон блокировали город Северск в ДНР

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Российские войска совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик блокировали город Северск в ДНР с трех сторон, заявил в эфире телеканала «Россия 1» посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, артиллерия союзных сил продолжает уничтожать фортификационные сооружения ВСУ, после планируется продвижение в населенный пункт.

Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается, — сказал Мирошник.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» заняли под Северском стратегически важную позицию. Способствовала этому успешная операция, отметил он. По его словам, перед этим был уничтожен укрепрайон ВСУ, затем началась зачистка зеленой зоны в окрестностях города.

Накануне Вооруженные силы РФ в результате наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Уды в Харьковской области. Кроме того, российские ВКС высокоточными ударами ликвидировали до 40 украинских бойцов и девять единиц военной техники рядом с Дзержинском в ДНР, где располагалась 66-я механизированная бригада армии Украины.