Союзник России заявил о готовности помочь Украине деньгами Премьер-министр Венгрии предложил финансировать Украину без вреда для ЕС

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Виктор Орбан

Венгрия, которая остается одной из немногих стран Европы, продолжающих сотрудничество с Россией, поддержит план оказания помощи Украине без предоставления общего кредита странами Евросоюза, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан во время пресс-конференции с коллегой из Словакии Робертом Фицо. По его словам, которые передает РИА Новости, Будапешт готов выделить свою долю из национального бюджета.

Если мы хотим помочь Украине, в чем, по-моему, есть необходимость, это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС, — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что выделение разовой помощи в размере €50 млрд на четыре года нанесло бы серьезный вред европейской экономике. Поэтому, по мнению Орбана, необходимо создать денежный фонд для помощи Киеву вне бюджета ЕС.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что Таллин будет оказывать Киеву военную поддержку в следующие четыре года в размере 0,25% внутреннего валового продукта. Она отметила, что если каждая страна предоставит равный объем финансирования, то можно удовлетворить потребности украинской власти. По ее словам, Эстония планирует выделять каждый год по €14 млн на совместные усилия по восстановлению Украины.