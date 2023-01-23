Союз журналистов Черногории посмертно наградил Дугину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз журналистов Черногории (СЖЧ) посмертно удостоил политолога Дарью Дугину награды «За дело жизни», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации. Как указал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, позже награду передадут отцу погибшей журналистки философу Александру Дугину.

Мы обязательно передадим эту награду отцу Дарьи Дугиной, известному российскому философу господину Дугину, — заверил Соловьев.

Церемония вручения наград прошла в Подгорице на ежегодном съезде СЖЧ. В рамках торжественного мероприятия председатель СЖР также вручил знак организации своему черногорскому коллеге Игорю Дамьяновичу.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства журналистки. Виновниками были названы украинские спецслужбы, а исполнила убийство гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения.