Совфед призвал ООН привлечь НАТО к ответственности за бомбежки Югославии

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Белград, Сербия

Совет Федерации на пленарном заседании принял постановление об обращении палат Федсобрания к ООН, парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям в связи с 25-й годовщиной агрессии стран НАТО против Югославии, говорится в сообщении на сайте Совфеда. Парламентарии требуют привлечь виновных к ответственности.

Мы обращаемся к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств с призывом решительно осудить военную операцию НАТО против Югославии и <...> привлечь государства Североатлантического блока к международно-правовой и моральной ответственности за агрессию против Союзной Республики Югославия, — заявил на заседании председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

Парламентарии считают необходимым дать справедливую оценку грубейшему нарушению международного права, которое оказало негативное воздействие на взаимоотношения между государствами в Европе и привело к дестабилизации работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Совфеде выразили глубокую тревогу в связи с попытками коллективного Запада преподнести акт агрессии против Югославии как миротворческую операцию, возложить вину за развязывание войн на Балканах на сербов и предать забвению жертвы бомбардировок НАТО.

Ранее президент Сербии Александр Вучич спросил у руководства НАТО, кто дал Альянсу право убивать мирных жителей. По его словам, НАТО в 1999 году напало на суверенную и свободную страну. Вучич напомнил, что представители Альянса оправдывали бомбардировки необходимостью избежать «гуманитарной катастрофы». При этом речь, по его словам, шла о нападении на страну, которая не нападала на соседей.