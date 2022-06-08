Советского «Алешу» перенесут из центра города в Латвии на братское кладбище

Фото: Oļegs Anosovs/wikipedia.org

Памятник «Освободителям Резекне», Латвия

Памятник советскому солдату-освободителю, известный как «Алёша», перенесут из центра латвийского города Резекне на братское кладбище, сообщает EADaily. Такое решение приняли депутаты самоуправления города на внеочередном заседании. Памятник переместят на братское кладбище на улице Миера.

Муниципальное управление городской среды и развития получило поручение обеспечить перемещение памятника при сохранении его архитектурного облика. Деньги на демонтаж и перемещение будут выделены из бюджетной программы самоуправления «Средства на непредвиденные случаи», — пишет издание.

Памятник «Освободителям Резекне» открыли в 1976 году, его создали скульпторы Отто Калейс, Ояр Силиньш и архитектор Элмар Салгусс. Раньше возле него праздновали День Победы 9 мая.

13 мая Рижская дума одобрила снос памятника советским воинам в парке Победы. Президент Латвии Эгилс Левитс тоже поддержал это решение. На его взгляд, «объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия». Также власти Латвии собираются разорвать подписанное в 2002 году соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры.