Советский памятник снесли в эстонском городе Кохтла-Ярве Памятник погибшим в ВОВ демонтировали в эстонском городе Кохтла-Ярве

Фото: Соцсети

В эстонском городе Кохтла-Ярве 12 января демонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне, передает EADaily. Горуправу уведомили о решении по сносу монумента за полчаса до начала работ, основанием для этого стало решение экспертной группы при Госканцелярии. С начала года из общественных пространств в стране убрали еще три символа советской эпохи, все монументы были установлены в местах захоронений погибших в ВОВ.

Согласно решению специалистов по уничтожению советского монументального наследия, на месте памятника появится нейтральное надгробие. Оригинал пополнит экспозицию военного музея в Таллине, — сообщило издание.

В горуправе Кохтла-Ярве рассказали, что о сносе памятника 12 января сообщила Полиция безопасности, которая уведомила их в 08:30, за полчаса до начала работ. Мемориал находился в старой части города и являлся для жителей традиционным местом возложения цветов 9 Мая.

Ранее в Болгарии призвали уничтожить памятник Алеше в Пловдиве. Журналист Иво Инджев, выступивший с такой идеей, объяснил необходимость ликвидации монумента тем, что он, как он считает, посвящен армии СССР. По мнению Инджева, страну от немецко-фашистских захватчиков освобождала не советская, а именно Красная армия, как рассказал его коллега, Пете Блысков.