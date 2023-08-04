Советские звезды могут снять с монумента «Родина-мать» в Киеве

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press

На монументе «Родина-мать» в Киеве есть элементы советской символики, которые нужно заменить, заявил скульптор Алексей Пергаменщик, который занимался демонтажем герба СССР со щита. В эфире «Днепр ТВ» он отметил, что у него возникли вопросы к звездам на гарде меча монумента.

Есть вопрос к звездочкам, которые находятся на гарде меча. Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князя Владимира и Святослава. Добавил бы те же орнаменты времен Владимира, которые лежат у нас в музеях артефактов, а сама форма меча совпадает, — сказал Пергаменщик.

Ранее со щита монумента «Родина-Мать» в Киеве демонтировали главные элементы советского герба — серп и молот. Вместо них на памятник установят украинский трезубец — символ страны.

О планах по изменению названия монумента 29 июля сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. Он отметил, что решение приняли на заседании ученого совета музея. Савчук надеется, что его утвердит Министерство культуры и информационной политики накануне 24 августа, когда в стране отмечается День независимости.