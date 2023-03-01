Советник Зеленского не исключил «стратегического отступления» из Артемовска Советник Зеленского Роднянский: военные могут «стратегически отступить» из Артемовска

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские войска, которые в последние месяцы участвуют в ожесточенных боях в районе Артемовска, могут провести «стратегическое отступление» из города, заявил в интервью CNN советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский. По его словам, решение о необходимости отвода войск и сроках отвода принимают украинские военные.

Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так, — сказал Роднянский.

Ранее телеканал CNN сообщил, что положение украинских войск под Артемовском значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Один из украинских военных, сражающихся за контроль над городом, военнослужащий в видеообращении заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», но заверил, что бойцы ВСУ «держатся и умирают», чтобы выиграть время для контрнаступления весной.

В свою очередь американский предприниматель Илон Маск показал карты Артемовска с зонами, которые контролируют российские войска. Он пришел к выводу, что ВСУ в этом районе практически окружены.