Советник Мелони уволился после ее разговора с пранкерами из России Мелони заявила, что ее советник подал в отставку после ее разговора с пранкерами

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франческо Мария Тало

Глава правительства Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее дипломатический советник Франческо Мария Тало уволился после ее телефонного разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров. По словам премьер-министра, в ситуации со звонком не поступили должным образом.

Сегодня утром мой советник Тало подал прошение об отставке, — сказала Мелони.

Политик добавила, что к ситуации со звонком отнеслись поверхностно и не подошли должным образом. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с премьером Италии 1 ноября, представившись высокопоставленным африканским чиновником.

Мелони заявила, что многие устали от украинского конфликта. Она добавила, что в ближайшее время страны Запада начнут искать выход, который устроит и Россию, и Украину.

Кроме того, она считает, что контрнаступление ВСУ идет не так, как хотели бы на Западе. Поэтому, по ее словам, пришло осознание, что конфликт может затянуться на годы, если не попытаться найти какое-нибудь решение. Полная запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.