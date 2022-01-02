Советник канцлера ФРГ проведет встречу с представителями РФ и Франции

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал, что на этой неделе советник канцлера Германии проведёт встречу с представителям России и Франции по украинскому урегулированию. Он отметил, что Германия продолжает делать ставку на дипломатию в данном вопросе, а что касается встреч на высшем уровне — о них речь пока не ведётся. Его слова приводит ТАСС.

Советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегами. О возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего, — отметил Хебештрайт.

Тем не менее в ближайшую встречу РФ, Франции и ФРГ дипломаты продолжат прикладывать усилия по налаживанию контакта. Во всяком случае, по словам представителя правительства Германии, страны дали понять, что предложение о сотрудничестве «актуально до сих пор». Чиновник подчеркнул, что решить украинский конфликт можно только дипломатическим путём.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в январе этого года для обсуждения поставок газа и ситуации на Украине. Глава правительства Германии намерен лично заняться выстраиванием «новых» отношений с Россией, так как считает это важным фактором международной политики.