Советник главы офиса Зеленского призвал ударить по Ирану Советник Зеленского Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за якобы поставок РФ дронов

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Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал ударить по Ирану из-за дронов, которые Тегеран якобы поставляет России. По его словам, такие поставки не могут остаться безнаказанными, сообщает РИА Новости.

Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее, — предположил Подоляк.

Обвиняют Иран в том, что он якобы поставляет Москве беспилотники для боевых действий на Украине, страны Запада. При этом и в Москве, и в Тегеране обвинения опровергают.

Ранее глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставил в Россию небольшое количество БПЛА за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. При этом министр опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.