Советник главы МВД Украины рассказал о "сильном ударе" по России

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко рассказал об «ударе», который Украина нанесла по России.
В интервью телеканалу «Обозреватель» политик
Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России, — заявил советник главы МВД.
Он также отметил, что Киев готов к возможному ответу Москвы и заявил, что не сомневается — такой ответ обязательно будет.
Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени, — резюмировал Валерий Поцелуйко.
В начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввёл своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о пятилетних санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они принадлежат депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Этот указ лишает каналы доступа к эфирным частотам, и теперь они могут работать только в Сети.
Кроме того, 20 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко, по статье «Финансирование терроризма». Об этом сообщал NEWS.ru.