Советник главы МВД Украины рассказал о "сильном ударе" по России

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Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко рассказал об «ударе», который Украина нанесла по России.

В интервью телеканалу «Обозреватель» политик сообщил , что считает таковым закрытие в стране оппозиционных телеканалов. Действия президента Зеленского и СНБО Поцелуйко назвал «мощными шагами».

Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России, — заявил советник главы МВД.

Он также отметил, что Киев готов к возможному ответу Москвы и заявил, что не сомневается — такой ответ обязательно будет.

Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени, — резюмировал Валерий Поцелуйко.

В начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввёл своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о пятилетних санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они принадлежат депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Этот указ лишает каналы доступа к эфирным частотам, и теперь они могут работать только в Сети.

Кроме того, 20 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко, по статье «Финансирование терроризма». Об этом сообщал NEWS.ru.