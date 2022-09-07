Представители руководства ЛНР попали под артобстрел Советник главы МВД ЛНР и врио мэра Лисичанска попали под артобстрел

Фото: Министерства обороны Украины

Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев и исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый 7 сентября попали под обстрел бойцов ВСУ вблизи города, передает ТАСС. Киселев рассказал, что артиллерийские снаряды, выпущенные украинскими военнослужащими, приземлялись неподалеку, «по счастливой случайности» никто не пострадал.

Вместе с мэром Скорым Андреем Михайловичем поездили по Лисичанску. <...> Проехали в поселки Волчеяровка, Малорязянцево (поселки неподалеку от Лисичанска. — NEWS.ru), где, к сожалению, попали под обстрел. <...> Сегодня на линии боевого соприкосновения с противником идут артиллерийские дуэли, — рассказал Киселев.

В конце августа телеведущая Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке, ВСУ обстреляли гостинцу Park Inn, где остановилась звезда. Атака произошла в утреннее время суток, постояльцев спустили в подвал, где они просидели около часа. Телеведущая не пострадала.

Ранее в Донецке из американских HIMARS обстреляли здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, ракета попала прямо в окно кабинета политика. Самого Пушилина в момент атаки в здании не было.