Советник чешского правительства призвал готовиться к холодной войне Советник чешского правительства Пояр призвал готовиться к холодной войне с Россией

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Советник чешского правительства Томаш Пояр призвал готовиться к холодной войне и конфликту с Россией в течение нескольких ближайших десятилетий. По его словам, ожидать мирного разрешения украинского конфликта в современных условиях и соглашения сторон бессмысленно, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на интервью телеканалу CT24.

Было бы глупо делать ставку на мир, и я не могу представить, чтобы стороны достигли мирного соглашения, — заявил советник.

По словам Пояра, антироссийские санкции стали подготовкой к конфликту между Западом и Москвой. Он уточнил, что Европе нужна слабая Россия, которая не сможет одержать победу в экономической войне. Советник уверен, что ограничения со стороны Запада негативно отразятся на Москве, как это было с СССР в 1990-х. Он также отметил необходимость сохранить границы России как можно дальше от европейских стран.

С чешской и европейской точки зрения, самое главное — держать российские границы как можно дальше от наших, — заключил Пояр.

Президент Сирии Башар Асад ранее заявил, что третья мировая война уже идет. По его словам, ответственность за это лежит на Западе, который действует через «нацистские силы» на Украине под руководством Владимира Зеленского и через террористов в Сирии.