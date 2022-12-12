Совет Европы призвал Россию соблюдать постановления ЕСПЧ Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич призвала Москву соблюдать постановления ЕСПЧ

Фото: Пресс-служба МИД РФ /Global Look Press

Мария Пейчинович-Бурич

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Москву соблюдать постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщили на сайте международной организации. Письмо, в котором содержится призыв, адресовано министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Напомним что РФ исключили из состава международной организации 16 марта 2022 года.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала РФ исполнить постановления Европейского суда по правам человека, ожидающие реализации, — сказано в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Совет по правам человека неоднократно обращался в международные правовые институты, требуя обратить внимание на обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ, однако в ответ представители СПЧ ООН, Евросовета и других организаций делали вид, что они «ослепли или оглохли». Он добавил, что после начала СВО на Украине международные организации «прозрели», продемонстрировав ангажированность своей позиции.

До этого в СПЧ призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне наемников. Там пояснили, что данный орган поможет установить все известные факты и добиться наказания виновных.