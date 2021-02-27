Совет Европы хочет продолжать диалог с РФ по правам человека

https://static.news.ru/photo/9e0e34ac-79a7-11eb-a422-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Жизненно важно продолжать диалог Совета Европы и Москвы в вопросе обеспечения демократии и прав человека, заявила генсек организации Мария Пейчинович в письме, направленном министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову по случаю 25-летия вступления России в СЕ.

В общеевропейской семье, состоящей из 47 стран, Российская Федерация играет жизненно важную роль в совместной работе в интересах прав человека, демократии и верховенства закона в рамках общего правового поля, — написала она.

Пейчинович отметила, что за время членства в СЕ Россия ратифицировала примерно 70 протоколов и конвенций, включая Европейскую конвенцию по правам человека и Европейскую социальную хартию, которые сейчас считаются основной обеспечения прав человека на континенте, передаёт ТАСС.

Лавров также поздравил генерального секретаря Совета Европы с 25-летием вступления РФ в СЕ. При этом он обратил внимание на то, что СЕ не реагирует должным образом на дискриминацию русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что ЕС должен работать без «двойных стандартов» в интересах всех стран Европы, не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену сведения счётов. Лавров добавил, что необходимо добиваться в деятельности ЕСПЧ свободы от политических и идеологических пристрастий, писал NEWS.ru.