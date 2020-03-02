Министры внутренних дел 27 стран Евросоюза встретятся в Брюсселе. Они проведут экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами.
Основной темой переговоров станет решение Анкары, которое подразумевает не останавливать сирийских беженцев, стремящихся попасть в Европу. Встреча запланирована на 4 марта 2020 года.
Ранее Эрдоган пригрозил миру пустить в Европу миллионы беженцев. По словам политика, Турция больше не намерена их сдерживать.
NEWS.ru сообщал ранее, что агентство Frontex начнёт срочное вмешательство на внешних границах Греции для остановки потока мигрантов.
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