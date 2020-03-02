https://static.news.ru/photo/6ed09e18-5cad-11ea-ab2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/XinHua/Global Look Press

Министры внутренних дел 27 стран Евросоюза встретятся в Брюсселе. Они проведут экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами.

Основной темой переговоров станет решение Анкары, которое подразумевает не останавливать сирийских беженцев, стремящихся попасть в Европу. Встреча запланирована на 4 марта 2020 года.

Ранее Эрдоган пригрозил миру пустить в Европу миллионы беженцев. По словам политика, Турция больше не намерена их сдерживать.

NEWS.ru сообщал ранее, что агентство Frontex начнёт срочное вмешательство на внешних границах Греции для остановки потока мигрантов.