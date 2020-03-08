https://static.news.ru/photo/603abef4-61f0-11ea-a7db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tauno Tõhk /CC BY 2.0/commons.wikimedia.org

Совет Евросоюза из-за распространения коронавирусной инфекции продолжит свою деятельность в особом режиме. Отменены все приёмы посетителей в здании Совета, также сократится количество заседаний и численность принимающих в них участие делегаций.

Заявление Совета ЕС по этому вопросу приводит РИА Новости. Кроме описанных выше мер, сотрудникам органа рекомендовано избегать рабочих поездок в страны со сложной эпидемиологической ситуацией и следить за соблюдением гигиенических норм.

Ранее о корректировке рабочего процесса и принятии особых мер безопасности заявили в Европарламенте и Еврокомисии. Среди сотрудников органов власти ЕС отмечены как минимум два случая инфицирования COVID-2019.

Как писал NEWS.ru, к 9 марта количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло тысячи человек в одной Германии. Вирус продолжает распространяться по планете и поразил 101 государство к настоящему моменту.