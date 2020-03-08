Совет Евросоюза из-за распространения коронавирусной инфекции продолжит свою деятельность в особом режиме. Отменены все приёмы посетителей в здании Совета, также сократится количество заседаний и численность принимающих в них участие делегаций.
Заявление Совета ЕС по этому вопросу
Ранее о корректировке рабочего процесса и принятии особых мер безопасности заявили в Европарламенте и Еврокомисии. Среди сотрудников органов власти ЕС отмечены как минимум два случая инфицирования COVID-2019.
Как писал NEWS.ru, к 9 марта количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло тысячи человек в одной Германии. Вирус продолжает распространяться по планете и поразил 101 государство к настоящему моменту.
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