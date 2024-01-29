Совет ЕС автоматически продлил санкции против России на полгода

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Совет ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев, до 31 июля, санкции ЕС против России, говорится в заявлении Совета ЕС. Всего Брюссель ввел 12 пакетов экономических санкций против РФ, начиная с 31 июля 2014 года.

Совет ЕС сегодня продлил на шесть месяцев запретительные меры против России за действия по дестабилизации Украины до 31 июля 2024 года, — говорится в заявлении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наибольший вред новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, как и все предыдущие, нанесет самому ЕС. По ее словам, за решения Брюсселя по ограничениям, а также членству в ЕС Украины и Молдавии придется расплачиваться населению сообщества. Ресурсы объединения, необходимые для внутреннего развития, направляются на обслуживание интересов США, в том числе их военно-промышленного комплекса, в результате чего Евросоюз под давлением Штатов стремительно теряет политический и экономический вес, резюмировала дипломат.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал новый пакет антироссийских санкций, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала. Известно, что Вена планировала заблокировать введение рестрикций. В Евросоюзе назвали произошедшее «совпадением».