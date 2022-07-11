Совершившего покушение на главу Мелитопольского района застрелили Глава ВГА Запорожья сообщил о ликвидации диверсанта, совершившего покушение на главу Мелитопольского района

Фото: Michal Burza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Злоумышленника, который совершил покушение на жизнь главы администрации Мелитопольского района Запорожья Андрея Сигуты, застрелили, сообщил глава местной ВГА Владимир Рогов. В своем Telegram-канале политик сообщил, что минувшей ночью украинский диверсант обстрелял дом Сигуты, после чего попытался скрыться в лесу. Местные полицейские нашли преступника, из-за чего тот открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудники правоохранительных органов ликвидировали диверсанта.

В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью, — сообщил Рогов.

При этом политик так и не назвал имя диверсанта, который совершил покушение на Сигуту. Рогов добавил, что в данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также по выявлению и задержанию пособников нападавшего.

Ранее утром замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов сообщил, что на главу военно-гражданской администрации Мелитопольского района Запорожской области совершено покушение. Он подчеркнул, что в результате чиновник не пострадал.

Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ России задержали Андрея Сереженько и Олега Пронько, которые пытались взорвать машину главы регионального Управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева с помощью самодельного взрывного устройства. Во время признательных показаний Сереженько заявил, что он вместе с напарником действовал по указу Главного управления разведки Минобороны Украины.