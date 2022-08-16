Патрушев заявил об угрозе мировой ядерной безопасности со стороны Киева

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Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что преднамеренные провокации Киева при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов несут существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности, сообщили РИА Новости в аппарате Совбеза. При этом госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в ходе двусторонних переговоров согласился с этим заключением.

Обсуждены ключевые вопросы обеспечения безопасности в условиях агрессивной политики НАТО и развязанной странами Запада гибридной войны против России и Белоруссии, — говорится в сообщении.

Запорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона обстреливала не единожды. Последний раз атака случилась 11 августа. Из-за нападок на объект Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти незамедлительно передать Киеву контроль над ЗАЭС. Сообщается, что дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины. С аналогичным призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что по данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ.