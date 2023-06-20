Сотрудников издания Bild заменит искусственный интеллект Издатель немецкого таблоида Bild сократит сотни сотрудников и заменит их нейросетью

Одна из самых известных и крупных газет в Германии таблоид Bild планирует заменить часть своего персонала на искусственный интеллект в ряде редакторских должностей, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на письмо издателя — компанию Axel Springer Verlag. Это решение приведет к сокращению сотен рабочих мест.

К сожалению, нам придется расстаться с коллегами, чьи задачи в цифровом мире выполняются искусственным интеллектом и/или автоматизированными процессами, — говорится в письме издателя, адресованном сотрудникам.

Отмечается, что инициатива — часть обширной программы по сокращению расходов на 100 миллионов евро, в рамках которой компания намерена оптимизировать свои операции и приспособиться к меняющемуся рынку СМИ. В первую очередь под сокращения попадут редакторы, персонал печатного производства, корректоры и фоторедакторы.

Ранее представители целого ряда технологических корпораций и ведущих университетов мира разместили совместное заявление, в котором указывается на высокую опасность искусственного интеллекта для человечества. Перспективы его развития они сравнили с пандемией или даже ядерной войной.

Ранее сообщалось, что директор по развитию «Авито.Работа» Дмитрий Пучков рассказал, какие профессии в XXI веке наиболее актуальны, а также назвал те направления, которые могут исчезнуть. По его словам, если какое-то количество профессий исчезает, то тут же появляется новый большой блок профессий, связанных прежде всего с обслуживанием агрегатов, автоматов, роботов и так далее.