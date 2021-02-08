Сотрудники ВГТРК обманули хозяина «виллы Навального» в Германии

Журналисты российского государственного телеканала «Россия 1», которые снимали репортаж о «роскошном» доме, в котором жил политик Алексей Навальный в Германии, выдавали себя за бельгийских туристов, рассказал хозяин жилья.
По его словам, сотрудники СМИ проводили съёмки на скрытую камеру, а журналистка Анастасия Попова, имеющая европейское гражданство, использовала свою французскую фамилию Боурт. Он
Кроме того, хозяин дома отметил, что сдавал его в аренду не на два месяца, как говорится в репортаже, а на шесть недель.
Накануне ведущая «России 1» Анастасия Попова подготовила сюжет с видеоэкскурсией по дому в Германии, где якобы жил Навальный после выписки из клиники Charité. Внутри «виллы» есть гостиная со столом и телевизором, кофемашина, набор голландского чая и подарочная бутылка местного вина. Большое внимание журналистка уделила туалету с металлическим унитазом и ёршику. Дмитрий Киселёв, ведущий передачи, в которой вышел сюжет, назвал его «блестящим» и заявил, что Навальный жил в «чрезмерной роскоши».
20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».
19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек, писал NEWS.ru.