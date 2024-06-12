На Украине сотрудники железной дороги сливали из цистерн топливо «Страна.ua»: задержаны подозреваемые в хищении топлива сотрудники «Укрзализныци»

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Полиция сообщила о задержании сотрудников «Укрзализныци», которых подозревают в хищении топлива на 500 тысяч гривен (1,1 млн рублей), информирует «Страна.ua». По данным источника, подозреваемые попались в руки правоохранителей в Полтавской области.

Сотрудники предприятия сливали из локомотивов до тонны топлива за раз, информирует издание. Инцидент произошел на железнодорожной станции около Кременчуга. Согласно имеющимся данным, удалось задокументировать 21 такой эпизод. Задержали сотрудников прямо в ходе очередного слива топлива. Фигурантами дела стали сборщик поездов, машинисты и его помощники.

В начале мая в Киеве раскрыли мошенническую схему по ремонту дорог, в рамках которой из бюджета Украины было украдено порядка 10 млн гривен. В пресс-службе Национальной полиции страны уточнили, что речь идет о хищениях, состоявшихся в период с 2022 по 2023 год.

Одним из фигурантов дела стал гендиректор Коммунальной корпорации эксплуатации автомобильных дорог, а также несколько подрядных организаций. По версии следствия, деньги на капитальный ремонт дорожного полотна в Киеве были украдены с помощью поддельных актов о выполненных работах. Ряд документов был подписан с недобросовестными подрядчиками.