https://static.news.ru/photo/10b9ae6e-c8ce-11e9-9968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований заблокировали запуск сенсорной кнопки для голосования в Верховной раде. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий.

По его словам, 12 следователей вошли в помещение без приглашения, без официального предупреждения или решения суда. Это произошло за 10 минут до начала общего тестирования сенсорной кнопки, пишет «Громадське».

Парубий отметил, что сотрудники СБУ и ГБР сослались на проведение следственных действий, после чего заблокировали работу компьютерного центра. Они также распорядились не впускать в зал никого из посторонних.

Из письма Госбюро расследований, направленного в Раду, следует, что действия проводились в рамках дела о поставках несертифицированной продукции для системы голосования.

Как ранее писал News.ru, 29 августа украинский парламент нового созыва соберётся на торжественное заседание, в ходе которого депутаты принесут присягу.