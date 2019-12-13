https://static.news.ru/photo/6aa50404-1da7-11ea-af52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Генеральна прокуратура України/gp.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области выявили нелегальный трубопровод, через который в страну поступал спирт из Молдавии.

В гараже на участке в селе Кучурган правоохранители нашли пластиковую трубу, по которой из соседнего государства на территорию Незалежной перемещали спирт.

В ходе обысков были найдены четыре наполненные алкоголем бочки, объём каждой из которых составляет 250 литров. Кроме того, было обнаружено более 100 таких же пустых бочек, — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Спиртопровод будет демонтирован, проводится расследование.

Следствие считает, что служебные и должностные лица правоохранительных органов, вероятно, вступили в сговор с представителями коммерческих структур, чем нанесли тяжёлые последствия интересам государства, — заявили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Верховной рады одобрили президентский законопроект об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.