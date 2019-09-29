Чиновники Европейской комиссии провели аудит условий своего труда и сообщили об их ухудшении.
По данным отчёта, размещённого на
Эти изменения, вероятно, усугубят существующие трудности с набором персонала из некоторых стран, которые уже и так недостаточным образом представлены в ЕК, — сообщается в документе.
Кроме того, отмечается «старение» рабочей силы, происходящее из-за сокращения должностей и повышения возраста выхода на пенсию.
Как ранее писал News.ru, опрос, проведённый сервисом по поиску работы Superjob, показал, что 43% россиян готовы получать зарплату «в конверте», ещё 21% затруднились с ответом и 36% заявили, что согласны только на «белый» оклад.