https://static.news.ru/photo/4ea3516e-e2e4-11e9-a375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Romaine/Wikimedia Commons

Чиновники Европейской комиссии провели аудит условий своего труда и сообщили об их ухудшении.

По данным отчёта, размещённого на сайте Счётной палаты ЕС, персонал стал менее доволен своей работой, а также выросло число отпусков по болезни. Условия найма стали хуже как для уже принятых, так и для «новобранцев».

Эти изменения, вероятно, усугубят существующие трудности с набором персонала из некоторых стран, которые уже и так недостаточным образом представлены в ЕК, — сообщается в документе.

Кроме того, отмечается «старение» рабочей силы, происходящее из-за сокращения должностей и повышения возраста выхода на пенсию.

Как ранее писал News.ru, опрос, проведённый сервисом по поиску работы Superjob, показал, что 43% россиян готовы получать зарплату «в конверте», ещё 21% затруднились с ответом и 36% заявили, что согласны только на «белый» оклад.