Сотрудникам «Укрпочты» разрешили применять огнестрельное оружие Рада разрешила сотрудникам почты применять огнестрельное оружие

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины приняла решение разрешить операторам почтовой связи использовать средства самообороны и индивидуальной защиты, сотрудники «Укрпочты» теперь имеют право применять огнестрельное оружие, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Изменения внесли в закон «О почтовой связи», повторно рассмотренный после предложений президента.

319 парламентариев проголосовали за нововведение. В соответствии с новым законопроектом сотрудникам операторов почтовой связи, прошедшим специальную подготовку, предоставляется право использовать оружие, средства самообороны и индивидуальной защиты с целью защиты объектов почтовой связи, почтовых отправлений и денежных средств, включая перевозку и доставку. В частности, это касается газовых аэрозолей и пистолетов.

По словам Железняка, сотрудники «Укрпочты» теперь имеют право использовать огнестрельное оружие только в случаях исключительной необходимости, например, для защиты персонала оператора почтовой связи от угрозы жизни и здоровья или для отражения группового или вооруженного нападения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ остановят наступление российской армии после новых поставок вооружения. Глава государства признал, что Вооруженные силы РФ действительно имеют успехи на фронте, но пообещал «забрать инициативу в свои руки».