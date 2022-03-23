Сотрудника польского ЗАГСа в Варшаве обвинили в помощи российской разведке

Правоохранительные органы Польши задержали одного из сотрудников польского ЗАГСа в Варшаве из-за его «деятельности в пользу российской разведки», сообщает радиостанция RMF FM. Согласно утверждениям, он обвиняется в передаче российской стороне ценных документов, касающихся граждан Польши и проживающих там иностранцев.

Сотрудник одного из варшавских управлений гражданского состояния был задержан за деятельность в пользу российской разведки. Он копировал и передавал русским ценные документы, касающиеся поляков и проживающих в нашей стране иностранцев, — говорится в сообщении.

Отмечается, что арестованный был в тесном контакте с российскими офицерами. По оценкам польских следователей, документы, которые он передавал россиянам, являлись крайне ценными.

Расследованием дела занимается Национальная прокуратура и Агентство внутренней безопасности. Мужчина обвиняется в шпионаже, ему грозит тюремный срок до 15 лет.

Ранее в Польше задержали гражданина Испании русского происхождения, который является агентом Главного разведуправления Генштаба ВС России. Его подозревают в шпионской деятельности в ряде польских городов, на Украине и в других странах. По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина, в Польше подозреваемый получил информацию, которая позволит российским спецслужбам «оказать прямое негативное влияние на внутреннюю и внешнюю безопасность и обороноспособность» страны.